وجه حزب مستقبل وطن، قافلة مساعدات إلى محافظة أسوان، تنفيذًا لنوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة أهالي أسوان المتضررين من موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.
وتضمنت القافلة في يومها الأول كافة المساعدات من مواد غذائية وأجهزة كهربايئة وأساسية لأهالي المتضريين.
ومن المقرر أن تستمر المساعدات حتى تغطي كافة المناطق المتضررة بأسوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. قوافل مساعدات إنسانية من مستقبل وطن للمتضررين بأسوان.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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