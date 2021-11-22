تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. قوافل مساعدات إنسانية من مستقبل وطن للمتضررين بأسوان.. فيديو

وجه حزب مستقبل وطن، قافلة مساعدات إلى محافظة أسوان، تنفيذًا لنوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة أهالي أسوان المتضررين من موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة.

وتضمنت القافلة في يومها الأول كافة المساعدات من مواد غذائية وأجهزة كهربايئة وأساسية لأهالي المتضريين.

ومن المقرر أن تستمر المساعدات حتى تغطي كافة المناطق المتضررة بأسوان.