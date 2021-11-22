/662592/ثنائي-الزمالك-يطردان-الطفل-معاذ-من-ملعب-مباراة-البنك-الأهلي-صور

شهدت أجواء ملعب القاهرة الدولي، على العديد من الأحداث المثيرة والخفية، قبل انطلاقة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري االممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

رصدت القليل من عدسات الكاميرات، مشهد إصرار لاعبي الزمالك، محمود علاء مدافع القلعة البيضاء، ويوسف أوباما لاعب خط وسط الفريق، على خروج اللاعب معاذ، أحد لاعبي الناشئين بالنادي، أثناء تواجده في ملعب اللقاء.

وفي وقت سابق تواجد الطفل معاذ في مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة بالدوري، والتي ظهر فيها معاذ وهو يبكي بقوة بعد خسارة الزمالك، بخماسية مقابل ثلاثة.

الطفل معاذ

وتوجه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى اللاعب ليواسيه في حزنه، بكلمات طيبه، ويعطيه قميصة بعد نهاية المباراة.

وجاء مدحت شلبي بمعاذ بعد مباراة الأهلي والزمالك، في لقاء القمة، وحديث الصحافة على معاذ بعد نهاية المباراة وهو بجانب محمد مجدي أفشة، ويسئ لبعض لاعبي الزمالك، ويحملهم نتيجة مباراة القمة.

لقاء الوداع حضور لجنة حسين لبيب مباراة الزمالك أمام البنك

يحضر حسين لبيب ولجنته الذي رحلت رسمياً عن نادي الزمالك، مباراة القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد ذلك اللقاء الاخير للجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل رحيلهم بشكل نهائي، وسيقوموا بالحضور اليوم من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم، وشددوا عليهم أن تركيزهك في الملعب فقط ولا ينشغلوا بما يحدث في الخارج.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.