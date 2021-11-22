/662594/المصري-يقسو-على-الجونة-بثلاثية-نظيفة-بالدوري

انتهت أحداث مباراة المصري والجونة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح الفريق البورسعيدي، في لقاء جمع بين الفريقين الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الفريقين، وإلغاء هدف للفريق المصري، في الدقيقة الـ 33 عن طريق محمد عنتر، ويشهد على ثلاث بطاقات صفراء.

اهداف المباراة

سجل حسن على الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، عن طريق عمرو مرعي، من خلال كرة عرضية من محمد عنتر من جهة اليسار قابلها عمرو مرعي برأسية رائعة سكنت يمين المرمى.

وجاء الهدف الثالث في المباراة عن طريق احمد حمودي، في الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاءء، من خلال تمريرة من أحمد الشيخ وضعت أحمد حمودي في انفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخر كرة بالقدم اليسرى سكنت يسار المرمى.

تشكيل الفريقين في المباراة

في حراسة المرمى إسلام طارق، وخط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبدالجواد، وخط الوسط: أحمد عامر، نور السيد، أحمد سالم صافي ، وخط الهجوم: إسلام عبدالنعيم، حسام ايفونا، كريم طارق.

بينما يضم تشكيل المصرى كلا من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وعمرو موسى وأحمد علاء وأسامة الجزار وأحمد شديد قناوى وايزى ايميكا والياس الجلاصى وحسن على ومحمد عنتر ومحمد جريندو وعمرو مرعى.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.