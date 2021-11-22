قافلة مساعدات من «مستقبل وطن»للمتضررين من أزمة السيول بأسوان "كلنا واحد"«فيديو»

/662595/قافلة-مساعدات-من-مستقبل-وطنللمتضررين-من-أزمة-السيول-بأسوان-كلنا-واحدفيديو

نظم حزب مستقبل وطن قافلة لمساعدة القرى المتضررة من السيول في أسوان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الدعم والمساندة للمتضررين من أهالى محافظة أسوان.

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ويأتى ذلك نتيجة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة، حيث بادر الحزب من منطلق القيام بدوره الإجتماعى بتوجيه قافلة مساعدات والتى قدمت كافة المساعدات من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وآثاث وحقائب مدرسية وذلك فى اليوم الأول على أن تستمر بكافة المناطق المتضررة .

وكان الأمين العام ل"مستقبل وطن" أشرف رشاد قد صرح بشأن جهود الحزب في أزمة سيول أسوان مؤكدا أن متابعة الرئيس وتوجيهاته المستمرة لمساعدة المواطن جعلت علينا لزامًا التحرك والمساندة ومستقبل وطن دائمًا مساندًا للحكومة في خطواتها الداعمة للمواطن سواء بشكل عام أو في الظروف الطارئة متابعا:تحركنا في أزمة سيول أسوان بشكل فوري وعلى اكتر من مستوى (الوحدات الحزبية والمركزية.

قافلة مساعدات من «مستقبل وطن»للمتضررين من أزمة السيول بأسوان "كلنا واحد "

قال أيضا أطلقنا مبادرة لتعويض كل من هُدِم منزله أو تعرض للتلف سواء بالترميم أو الدعم المالي وبدأنا منذ اليوم الثاني للأزمة صرف إعانات مالية لأهالينا من خلال حصر دقيق وموضوعيبدأنا فعليًا في بناء وإعادة ترميم مجموعة من المنازل التي تعرضت للتلف والسقوط وقافلة مستقبل وطن لأهالينا في أسوان تحتوي كل ما تحتاجه الأسرة من فرش وغذاء والقافلة بدأت أعمالها اليوم الأحد ومستمرة حتى الوصول لكل المتضررين قائلا:"لن نتوقف عن تقديم الدعم والمساندة حتى يتم إزالة الضرر نهائيًا وإعادة الأمور لطبيعتها.

وتابع:"اهتمام الدولة والاهتمام غير المسبوق سبب ارتياحًا نفسيًا وثقة في الدولة لدى أهالينا في أسوان ، مشيرا إلى أن هناك تعاون جميل وكامل من جانب الأهالي لتخفيف آثار الصدمة على المتضررين قائلا:"أهالي أسوان عبروا عن سعادتهم ووجهوا الشكر للرئيس ومستقبل وطن وكل مؤسسات الدولة ونتمنى دومًا أن نكون عند حسن ظن الناس".