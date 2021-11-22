/662596/عايدة-نصيف-يجب-وضع-استراتيجية-مستقبلية-لحل-مشكلات-الهجرة-والعمالة-بالخارج

قالت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ و أمين سر اللجنة وعضو اتحاد البرلمان الدولى أنه يجب وضع استراتيجية مستقبلية لتواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وتكون قادرة على حل مشكلات الهجرة والعمالة بالخارج بصورة واقعية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شئون العلاقات الخارجية والافريقية والعربية بمجلس الشيوخ اليوم بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومناقشة كل ما يخص قضايا الهجرة والتحديات الكائنة. عايدة نصيف: يجب وضع استراتيجية مستقبلية لحل مشكلات الهجرة والعمالة بالخارج و اوصت "عايدة" بضرورة أن تكون هناك منهجية لها نسق منظم لربط المصريين بالخارج ، و يكون ذلك بصورة مؤثرة فى شبابنا بالخارج.

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