/662598/جدول-ترتيب-الدوري-المصري-بعد-نهاية-مبريات-اليوم

أستكمل اليوم باقي مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز بعب 4 مباريات، على يأن يتم لعب باقي لقائات الأسبوع غداً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز الأهلي على غزل المحلة في الوقت القاتل بنتيجة 3/2، بينما تعثر الزمالك وفقد نقطتين أمام البنك الأهلي بعدما تعادل بنتيجة 1/1.

وعاد بيراميدز لنغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، بينما حقق المصر أول فوز له ذلك الموسم بالأنتصار على الجونة بنتيجة 3/0.

وبعد تلك المباريات يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 15 نقطة، ويأتي براميدز في المركز الثاني بـ13 نقطة، بينما جاء الزمالك ثالثاً برصيد 10 نقاط بعد التعثر في لقاء اليوم.

ونستعرض معكم جدول ترتيب الدوري المصري:

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالك كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.