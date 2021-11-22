 المستشار محمود فوزى: الأعلى للإعلام أعد مشروع مدونة لإعلام الطفل تتوافق مع المعايير العالمية«فيديو»

/662600/المستشار-محمود-فوزى-الأعلى-للإعلام-أعد-مشروع-مدونة-لإعلام-الطفل-تتوافق-مع-المعايير-العالميةفيديو

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم إعداد مشروع مدونة لإعلام الطفل تتوافق مع المعايير العالمية، وذلك فى ثانى الحلقات النقاشية من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

جاء ذلك فى تصريحات للتليفزيون المصرى، على هامش مناقشات المائدة المستديرة، التى عقدت تحت عنوان (تعزيز السياسات والمساءلة في إطار المسئولية المشتركة)، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل.

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وأكد فوزى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعدها بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسف، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، مؤكدًا على أن الطفولة مرحلة حرجة فى حياة كل إنسان قابلة للتأثير عليها ومن ثم وسائل الإعلام من الواجب عليها أن تكون حريص فيما يقدم من خلالها للطفل، من خلال إعلام مناسب ومصر منضمة للإتفاقيات الدولية التى تحمى الطفولة، وأيضا بها قانون حماية الطفل منذ عام 1996 ومتوافق مع المعايير الدولية .

المستشار محمود فوزى: الأعلى للإعلام أعد مشروع مدونة لإعلام الطفل تتوافق مع المعايير العالمية

وأكد على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحاول أن يكمل الدور المجتمعى الخاص به من خلال وضع الضوابط الأساسية لكيفية التعامل مع قضايا الطفل بالإعلام بحيث فى حالة وجود ممارسة إعلامية غير جيدة أو انتهاكات يتم إيقافها فورا.