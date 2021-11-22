/662601/كارتيرون-بعد-تعادل-الزمالك-مع-البنك-الأهلي-ثقتنا-في-لاعبي-الفريق-كبيرة

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن حزنه الشديد من التعادل أمام البنك الأهلي، وعن ثقته في لاعبي الفريق، بالرغم من إهدار العديد من الفرص في المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال: “نتيجة مباراة اليوم ليست جيده، واهدرنا الفريق العديد من الفرص في المباراة، وذلك سبب الكثير من التوتر في صفوف الفريق”.

وأضاف: “وعن تبديل المراكز لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم المشاركة في الكثير من المراكز، وأهدرنا الكثير من الفرص وهذا كلفنا نقطتين من المباراة”.

واختتم: “ثقتنا في لاعبي الفريق كبيرة جداً وليس هناك أي تخلل في ثقتنا في اللاعبين، وسيكون هناك العديد من الفرص لناشئ النادي في الفترة المقبلة”.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.

تشكيل الفريقين في المباراة:

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسامة فيصل.