«حيلة الـ 10%» سلاح الأهلي في انتخابات مجلس إدارة جديد.. تفاصيل

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يشهد النادي الأهلي على الصعيد الإداري أحداث ساخنة بسبب قدوم قلعة الجزيرة على الانتخابات المقبلة واختيار مجلس إدارة جديد، يأتي هذا بعيدا عن الشق الكروي الذي يحتل فيه المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز الخامس تواليا على حساب غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفيين في المواجهة التي أقيمت في الخامسة والنصف مساءا على ملعب زعيم الفلاحين.

ويتسائل العديد من المحبين والعاشقين على موعد انتخابات النادي الأهلي المقبلة بعد إعلان المارد الأحمر إجراء الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا حول اليوم المحدد لإجراء الانتخابات بشكل فعلي، ويكشف دوت الخليج غموض تلك المسألة.

انتخابات النادي الأهلي

ويعد انتخاب مجلس إدارة جديد هو أحد البنود التي يتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية العادية للنادي بجانب السنة المالية للنادي ، ويتوجب على صحة الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

ويكتمل النصاب القانوني - وفقا للأئحة – للجمعية العمومية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء التي يحق لهم التصويت أي مايعادل 50% من الأصوات بجانب صوت أخر، وهو الرقم الذي يعد صعبا تحقيقه بسبب الأعداد الهائلة في قلعة الجزيرة.

وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول لصعوبة اكتمال النصاب القانوني للنادي ، يلجأ النادي الأهلي في هذة الحالة للطريقة البديلة والمتعارف عليها بحضور 10% من الأصوات أو حضور 5000 الأف عضو أيهما أقل، وهو الأمر الذي يعد ممكنا بالنسبة للأعداد التي يتم تسجيلها في الجمعيات العمومية السابقة للمارد الأحمر.

«اليوم الثاني» مخرج الأهلي في الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

ومن المقرر انطلاق انتخابات النادي الأهلي في التاسعة صباح الخميس 25ـ11ـ2021 وحتى السابعة مساء، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني بنسبة 50% بالإضافة لصوت، يبدأ الاجتماع الآخر يوم الجمعة الموافق 26ـ11ـ2021 في تمام الساعة التاسعة صباحًا أيضا وحتى الساعة السابعة مساء، على أن يعلن ‏رئيس لجنة الإشراف اكتمال نصاب الحضور من عدمه في تمام الساعة السابعة مساء، قبل أن يتم يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال في حال اكتمال النصاب.