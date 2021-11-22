محافظ الإسكندرية: المحافظة شهدت اليوم أكبر نوة منذ سنوات «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت اليوم أكبر نوة منذ سنوات، لافتًا إلى أن كميات الأمطار تجاوزت الطاقة الاستيعابة بأضعاف، وهو ما أحدث شلل مرورى لمدة ساعتين ونصف.





وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "on"، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرر صرف مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحى بالمحافظة، منوهًا بأن العمل بدأ بالفعل. وتابع: "مافيش شارع واحد من الرئيسية والميادين العامة غرقان دلوقتى غير شارع النقل والهندسة وخلال 3 ساعات سيجف تماما"، مشيرًا إلى أن أى شخص مضار من الطقس السيىء يمكن أن يحضر للمحافظة وسيتم تعويضه. واختتم قائلا: "الإسكندرية فى قلب وعقل الرئيس السيسى، وله تعليمات واضحة بالتخفيف عن المواطنين".

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