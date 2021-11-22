فيديوجراف.. أفراح وفوتوسيشن فى طريق الكباش قبل الافتتاح العالمى

جدة - نرمين السيد - تحولت شوارع الأقصر القريبة من طريق الكباش إلى مزار لالتقاط الصور التذكارية، واستغل الأهالى التجهيزات الجارية لإقامة حفل الافتتاح والتواجد المناطق المحيطة لالتقاط الصور.





وانتشرت جلسات تصوير الفوتوسيشن للمتزوجين حديثا أمام معبد الأقصر، وعبر الأهالى عن سعادتهم وتشوقهم لحفل افتتاح أطول ممشى سياحى فى العالم. وتفاءل أهالى الأقصر بوضع الأقصر من جديد على خارطة السياحة العالمية. يذكر أن طريق الكباش يبلغ طوله 2700 متر ويضم 1200 كبش ويصل بين معبدى الأقصر والكرنك.

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