ديانج يحتفل بخوضه 100 مباراة مع الأهلي

احتفل الدولى المالى أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، مع لاعبى الفريق بخوضه 100 مباراة مع القلعة الحمراء، بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدورى.

ونشر أليو ديانج، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، صورة مع تيشيرت رقم 100 برفقة لاعبى الأهلى، معلقا عليها: "يسعدني جدا أن أحتفل بمرور 100 مباراة مع هذا النادي الرائع الأهلى، لحظة خاصة.. سأحرص دائمًا على تقديم 100٪ بفضل المشجعين والزملاء والمدربين".

حقق فريق الكرة بالنادى الأهلى فوزًا مُثيرًا على غزل المحلة 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، باستاد المحلة فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى، محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما سجل عبده يحيى للمحلة وأكرم توفيق بالخطأ فى مرمى الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 15 نقاط من 5 انتصارات، ويعتلى قمة الدورى، بينما توقف رصيد الغزل عند 8 نقاط ويحتل فى المركز الرابع.