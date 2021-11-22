تحسبا لرحيل بوتشيتينو إلى مان يونايتد.. باريس سان جيرمان يفاوض زيدان

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تدخل إدارة نادي باريس سان جيرمان في مفاوضات جادة مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يقود الفريق حالياً وذلك بعد دخول الأخير اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط اسم ماوريسيو بوتشيتينو بخلافة أولى جونار سولشاير المدير الفني المُقال من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي وسط تقارير تؤكد رغبة الشياطين الحمر في إسناد المهمة له لما يمتلكه من خبرات في الكرة الإنجليزية.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" فإن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع زيدان، خاصة أن ملاك الأندية لطالما رغبوا في إسناد المهمة له إلا أن الظروف لم تسمح بذلك.

وأكدت الصحيفة أن مدرب باريس سان جيرمان الحالي غير سعيد على الإطلاق بالتواجد في النادي، ويرغب في الرحيل منذ يونيو الماضي.

في سياق متصل، نشرت صحيفة سكاي سبورت، أن ماوريسيو بوتشيتينو جاهز للرحيل عن باريس سان جيرمان ليحل محل سولشاير فى مانشستر يونايتد الآن، ولا تزال أسرته مقيمة فى إنجلترا.

وأضافت الصحيفة أن جاري نيفيل يشعر أن ماوريسيو بوتشيتينو كان دائمًا المرشح المثالى ليكون مديرًا لمانشستر يونايتد، ولكن تعيينه سيعتمد على ما إذا كان ناجحًا فى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن ماوريسيو بوتشيتينو هو الخيار الأول لمانشستر يونايتد لتولي منصب مدير النادي الصيف المقبل.

وواصلت الصحيفة أن بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، يتولى المسؤولية حاليًا في باريس سان جيرمان، وقاد الأرجنتيني توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 لكنه أقيل في نوفمبر من ذلك العام بعد تراجع في المستوى.

وأكملت سيكون أمام بوتشيتينو عام واحد للترشح لعقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وتوقع جاري نيفيل، المحلل في قناةSky Sports أن ماوريسيو بوتشيتينو - على الرغم من أنه لم يقل ذلك أبدًا - سيغادر ليحضر إلى مانشستر يونايتد في صفقة مدتها خمس سنوات.

وقال: "كان ينظر إلى تلك المجموعة من اللاعبين ، وكان ينظر إلى النادي وسيدرك أنه من المحتمل أن يكون قادرًا على تحقيق أكثر مما يريد في مانشستر يونايتد من حيث المشروع".

وأضاف نيفيل: "في باريس سان جيرمان، أنت في موسم بعد الآخر، يجب أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أو أن تكون في الخارج.. أعتقد أنه سيأتي بالتأكيد إلى مانشستر يونايتد في صفقة مدتها خمس سنوات، بدعم من ورائه".