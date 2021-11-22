بعد مباريات اليوم الأثنين.. ننشر جدول ترتيب الدوري المصري

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فرط فريق الزمالك في نقطتين غاليتين بالتعادل مع البنك الأهلى، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليبتعد الفارس الأبيض عن غريمه التقليدي الأهلى بخمس نقاط كاملة عقب مرور 5 جولات من المسابقة.
وواصل النادي الأهلي حفاظه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
كما احتفظ بيراميدز بتواجده في وصافة الجدول برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزًا سهلًا على منافسه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد.
ويأتي غزل المحلة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.
وجاء جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الإثنين كالتالي:
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