/662604/أحمد-موسى-مهاجما-نجيب-ساويرس-مشروع-زد-حول-الشيخ-زايد-إلى-مدينة-أشباح-وعشوائيات-فيديو

شن الاعلامي أحمد موسى هجوم شرس على رجل الاعمال نجيب ساويرس، وذلك بسبب معاناة أهالي الشيخ زايد،لما تسبب فيه المشروع الخاص بنجيب ساويرس” زد “ من أضرار بالغة لقاطني هذه المدينة.

دوت الخليج

وأشار الاعلامي أحمد موسى إلى أن هذا المشروع تسبب في تغيير معالم مدينةالشيخ زايد وتحويلها لمدينة صاخبة الأمر الذي اثر على الاهالي، منوها أنهم دفعو دفع أموال كثيرة بهدف العيش في مكان هاد، ولكن الأن تحول الوضع إلى "هيصة".

أحمد موسى يفتح النار على نجيب ساويرس

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، :" الناس كانت رايحة عشان تبعد عن وجع الدماغ ومشروع زد تسبب في عمل قلق لهم، وحول المدينة إلى مدينة أشباح وعشوائيات".

احمد موسى: أبراج الشيخ زايد تغير معالم المدينة

وتابع الإعلامي احمد موسى:" الأبراج في المدينة في منطقة زد شيء كبيرة وغيرت معالم المكان الأمر الذي أثر على حياة المواطنين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشيخ زايد الهادئة خلاص بقت هيصة ورقص وأغاني لحد اربعه الفجر، ومحدش معبر قاطني الشيخ زايد، وده تبع المهندس نجيب ساويرس محدش يقرب منه".