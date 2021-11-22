/662608/أحمد-موسى-لهجة-ساويرس-مع-هاني-شاكر-تطرح-علامات-استفهام-كثيرة-فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن اغاني المهرجانات الحديثة ووقف بعض من مؤديها الفترة الأخيرة بقرار من النقابة، موضحا انه لا يؤيد منع المهرجانات ولكن يجب ان يكون هناك تنقية للمجال، وان يتم الابتعاد عن الاغاني التي أدت إلى افساد الذوق العام.

دوت الخليج

ووجه الاعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، رساله إلى نجيب ساويرس نجيب قائلا:" ليس لك علاقة بالفن ، أنت حر في وجهة نظرك ولكن ليس عليك أن تفرضها على الذوق العام المصري أو العربي".

أحمد موسى: لهجة ساويرس مع هاني شاكر تطرح علامات استفهام كثيرة

وعبر عن استنكاره للهجة التي تحدث بها نجيب ساويرس للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا:" هاني شاكر قيمة كبيرة ، ويمثل الفن المصري، واسم كبير ، وبالتالي عدم احترامه من رجل اعمال ناجح أمر غير مقبول ويطرح علامات استفهام كثيرة".

أحمد موسى يفتح النار على نجيب ساويرس

وأكمل موسى موجها حديثه لرجل الأعمال نجيب ساويرس:" محدش قال الغي المهرجانات، ولكن هل حضرتك مع هذه اللغة أم مع تنقية المجال والتنقية ".