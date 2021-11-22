/662603/أوباما-ينفي-واقعة-الطفل-حامل-الكرات-في-مباراة-البنك-الأهلي

أعرب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك عن استيائه مما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن حديثه مع أحد الأطفال حاملي الكرات في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أوباما: "سمعت عن انتشار ذلك الحديث بقيامي أنا ومحمود علاء بالحديث مع الطفل وقلنا له إنه سيتم منعه من التواجد في مباريات الزمالك مرة أخرى".

وأضاف أوباما: "لن أعطي الأمر أكبر من حجمه، وأؤكد أنه لم يحدث لأنني لا أعرف الطفل ولا أعرف ما قال، وليس لدي الوقت من الأساس لأفكر أو أتصرف بهذا الشكل".

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.

تشكيل الفريقين في المباراة:

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسامة فيصل.