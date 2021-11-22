/662605/رضا-عبد-العال-كارتيرون-هيضيع-الدوري-على-الزمالك

تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، حول لقاء القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الاسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال أن كارتيرون يتحمل تعادل الزمالك بختيارة لتشكيل خطأ منذ بداية المباراة، وجميع تغييراته خاطئه ايضاً ولم يركز في إدارة اللقاء.

وأشار: " يوجد لاعبين لم يرتقوا لمستوى الزمالك مثل أوناجم والمثلوثي فهم عبئ كبير على الفريق، والزمالك يفتقد الحلول لا يوجد سواء مصطفى فتحي".

وأردف: "أيمن حفني الذي عاد من الاعتزال قدم مباراة جيده عند نزوله ونقل الكرة على الأرض بشكل جيد، والفريق لا يوجد ببه دكة بدلاء فكيف سيفوز بالدوري".

الزمالك يفقد نقطتين أمام البنك الأهلي في صراع الدوري

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسام