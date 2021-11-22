/662607/مرتضى-منصور-لا-حديث-عن-كارتيرون-في-الوقت-الحالي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول تعادل الفريق أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى في تصريحات صحفية بعد تعادل الزمالك في لقاء اليوم أم البنك، بأنه لن يتحدث عن مصير كارتيرون واللاعبين في الوقت الحالي، وأن كل شيئ سيتم توضيحه فى المؤتمر الصحفى الذي سيعقده يوم الأربعاء في الحادية عشر صباحاً .

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

مرتضى منصور يعلن عن عقد أول اجتماع لمجلسة غداً.. وموعد عودته للنادي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي عاد مؤخراً هو ومجلسة لإدارة النادي مرة أخرى، بعد اعتماد وزارة شباب والرياضة قرارعودته، بأنه سيعقد أول اجتماع غداً.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضي منصور اول اجتماع صباح غدا الثلاثاء".

وأكمل: "ويعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء في الحادية عشر صباحا بمكتبه في ٤١ ش احمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".

وأكد أنه سيكون متواجد في نادي الزمالك لمقابلة الاعضاء يوم الخميس الساعة خمسة عصراً.

رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي «صور»

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك بدأ من اليوم.