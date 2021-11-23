جدة - نرمين السيد - قال مدير مستشفى قنا العام الدكتور محمد الديب، إنه تم توريد جهاز لتوليد الأكسجين إلى المستشفى، بتكلفة تتخطى 25 مليون جنيه، وهو الجهاز الأول من نوعه على مستوى محافظات جنوب الصعيد.





وأشار الديب، إلى أنه تم تجهيز غرفة خاصة للجهاز طبقا للشروط والمواصفات المقررة من قِبل وزارة الصحة، لافتا إلى أن الجهاز ضمن 5 أجهزة تم توريدها لمستشفيات الجمهورية، ويساهم فى توفير الأكسجين لجميع الأقسام دون الحاجة للأكسجين السائل الذى يكلف المستشفى سنويا ما يقرب من 5 ملايين جنيه. ونوّه مدير مستشفى قنا العام بأنه يجرى حاليا عملية إحلال وتجديد خطوط المياه بالمستشفى، ومد خطوط جديدة بأعلى المواصفات الفنية، بتكلفة تتخطى مليون و400 ألف جنيه، وذلك فى إطار عمليات التطوير التى تتبناها وزارة الصحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير مستشفى قنا العام: توريد جهاز لتوليد الأكسجين بتكلفة 25 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.