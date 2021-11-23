جدة - نرمين السيد - نجحت قنصلية جمهورية مصر العربية فى الرياض فى التوصل إلى حل ودى مع أحد البنوك فى الرياض لسداد مستحقات مواطن مصرى كان يعمل بالبنك وتوفى بالرياض، وذلك فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المصريين فى الخارج.





حيث دعا السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج زوجة المرحوم وكيلة عن ورثته لتسليمها الشيك الوارد من البنك بمستحقات الزوج. وقدم السفير صلاح الدين عبد الصادق مواساته لزوجة المرحوم فى وفاة زوجها، مؤكدا أن وزارة الخارجية لا تألو جهدا فى رعاية مصالح المواطنين المصريين فى الخارج، مشيدا بتعاون سلطات المملكة العربية السعودية واستجابتها للطلبات الواردة إليها بشأن مصالح ومستحقات المواطنين المصريين. وثمنت زوجة المرحوم التى حضرت إلى وزارة الخارجية دور الوزارة فى رعاية مصالح المصريين فى الخارج والاهتمام بشئونهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تسلم مستحقات مالية لورثة أحد المواطنيين المتوفين بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.