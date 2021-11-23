لميس الحديدى تنعى أسماء مصطفى: كانت فراشة الميديا

جدة - نرمين السيد - نعت الإعلامية لميس الحديدى، الإعلامية أسماء مصطفى، التى وافتها المنية صباح اليوم، بعد معركة مع المرض، قائلة: "من أول الحلقة وأنا مش عاوزة أوصل للخبر ده عشان صعب جدًا عليا".





وكشفت لميس الحديدى، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن ما يضايقها أن آخر محاولة اتصال من الراحلة لها لم تستطيع الرد عليها، وأرسلت لها رسالة: "يا أسماء هكلمك لأنى كنت بصور"، وردت الراحلة "ماتشغليش بالك"، متابعة: "يا ترى كانت عاوزة تقولى إيه؟". واستطردت قائلة: "كان فيه بينى وبين الإعلامية أسماء مصطفى حوار عن المرض وكيفية مواجهته، وكنت أتحدث عنها على الشاشة لإرسال رسائل لها تقويها وهى حاولت ولكن فى الآخر مقدرتش.. أسماء مصطفى كانت فراشة وعندها أحلام كتيرة، مخدتش حقها ويمكن تاخد حقها عند اللى خلقها". "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.

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