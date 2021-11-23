مدير مشروع الضبعة: مصر ستحصل على أفضل محطة نووية وأكثرها أمانا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جريجورى سوسنين، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة، نائب رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية، أن مصر لن تحصل على محطة طاقة نووية فحسب، بل ستحصل على أفضل محطة للطاقة النووية وأكثرها أمانا ومجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا التى تعمل بالفعل بنجاح فى كل من روسيا وخارجها.





وأشاد سونين، لقناة "النيل للأخبار" مساء اليوم الإثنين، عبر الأقمار الصناعية من (موسكو)، بالتعاون الروسى ـ المصرى فى مجال الطاقة النووية، والأمر الذى تجسد فى إنشاء مشروع الضبعة الرامى لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مقدما التهئنة لمصر وشعبها بمناسبة العيد الأول للطاقة النووية. وأوضح مدير مشروع الضبعة الروسى أن التعاون النووى بين بلاده ومصر بدأ فى منتصف القرن العشرين عام 2015 بتوقيع اتفاقية تعاون ببناء مفاعلات بحثية صغيرة، مما مهد الطريق لبناء محطة للطاقة النووية بمشاركة بلاده،معربا عن سعادته للمشاركة فى تطوير أول محطة للطاقة النووية فى مصر "محطة الضبعة" بمحافظة مرسى مطروح. وأضاف أن الشركة الروسية النووية تعمل على قد وساق جنبا إلى جنب بجوار شركائها المصريين لكى يصبح الحلم حقيقة، كاشفا عن بدأ الأعمال التحضرية والمرافق قيد الإنشاء بموقع محطة الطاقة النووية المستقبلية، وكذلك جاهزية الميناء البحرى الذى سيستقبل قريبا معدات كبيرة وثقيلة لبدء تنفيذ مشروع الطاقة النووى المصرى.

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