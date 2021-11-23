ميدو: ما حدث من جماهير الأهلي «قلة أدب»

شن ميدو هجوم عنيف على جماهير الأهلي التي حضرت لقاء فريقهم أمام غزل المحلة، بسبب غنائهم اثناء النشيد الوطني لمصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة "المحور": لازم الناس تتحرك والشباب اللي حضر ماتش الاهلي وغزل المحلة يتعاقبوا ويتجابوا بالاسم ويتحقق معاهم بعد الهتاف والغناء ساعة السلام الوطني".

وتسائل هما عايزين يوصلوا رسالة ايه؟ عمري ما شوفت كده.

وأضاف: "الجمهور قصده يغني ويرقص دي قلة أدب وشفتهم في ماتش الأهلي والزمالك واتكرر تاني لازم الناس دي تتحاسب دول لا يرمزوا للأهلي".

الأهلي وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلين ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة من قبل الفريقين، ولكن الكفة تميل للنادي الأهلي في الصوط الأول، ليزيد الضغط والتوتر على مدافعي المحلة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي:

عمرو شعبان ، محمود رضا ، خالد سامي ، معاذ الحناوي ، محمد فتح الله ، السيد الشبراوي ، يحيي حامد ، ايهاب سمير ، حميد ماو ، ابراهيم صلاح ، الندري ، احمد عفيفي ، اشرف السيد ، بازوكا ، خالد الاخميمي ، ابراهيما كونيه ، احمد الشيخ ، باولن فوافي ، هشام بلحة ، اجويرو ، عبده يحيي ، احمد غنيم ، محمود علاء.