/662611/والد-الطفل-معاذ-القصة-التي-تم-ترويجها-غير-صحيحة-وأوباما-متربي-معانا

تحدث والد الطفل معاذ الذي بكى بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ونفى جميع ما أشيع حول طرد الطفل من الملعب من جانب لاعبين الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال والد معاذ في تصريحات تليفزيونية على قناة "المحورصاحب لقطة البكاء قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي أن القصة التي تم ترويجها بعد مباراة البنك الأهلي غير صحيحة تمامًا، وأوباما "متربي معانا".

مشيراً ما حدث هو أن المنظمين قرروا إبعاد الطفل عن دكة البدلاء حرصًا على رد فعل اللاعبين والولد بكى لانه بيحب يقعد جمب دكة الاحتياط.

وشهدت أجواء ملعب القاهرة الدولي، على العديد من الأحداث المثيرة والخفية، قبل انطلاقة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري االممتاز.

وفي وقت سابق تواجد الطفل معاذ في مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة بالدوري، والتي ظهر فيها معاذ وهو يبكي بقوة بعد خسارة الزمالك، بخماسية مقابل ثلاثة.

الطفل معاذ

وتوجه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى اللاعب ليواسيه في حزنه، بكلمات طيبه، ويعطيه قميصة بعد نهاية المباراة.

وجاء مدحت شلبي بمعاذ بعد مباراة الأهلي والزمالك، في لقاء القمة، وحديث الصحافة على معاذ بعد نهاية المباراة وهو بجانب محمد مجدي أفشة، ويسئ لبعض لاعبي الزمالك، ويحملهم نتيجة مباراة القمة.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

أول قرارات مجلس مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور العائد مؤخراً، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودته، قرار جديد حول فريق الكرة.

وأستقر مجلس الإدارة على عودة أمير مرتضى كمشرف عام على فريق كرة القدم مرة أخرى بعدما كان يشغل ذلك المنصب قبل رحيل المجلس منذ عام.