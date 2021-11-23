تعرف على مباريات الدوري المصري اليوم

تستكمل اليوم باقي مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز، بعدما لعب أمس 4 مباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز الأهلي على غزل المحلة في الوقت القاتل بنتيجة 3/2، بينما تعثر الزمالك وفقد نقطتين أمام البنك الأهلي بعدما تعادل بنتيجة 1/1. وعاد بيراميدز لنغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، بينما حقق المصري أول فوز له ذلك الموسم بالأنتصار على الجونة بنتيجة 3/0.

وبعد تلك المباريات يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 15 نقطة، ويأتي براميدز في المركز الثاني بـ13 نقطة، بينما جاء الزمالك ثالثاً برصيد 10 نقاط بعد التعثر في لقاء اليوم.

وتقام اليوم مبارتين في نهاية الأسبوع الخامس، حيث يحل الإسماعيلي ضيفاً على المقاولون العرب بستاد "عثمان أحمد عثمان"، في الخامسة والنص، ثم يتقابل فيوتشر مع إنبي على ملعب السلام فيتمام الثامنة مساءاً.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

مرتضى منصور يعلن عن عقد أول اجتماع لمجلسة غداً.. وموعد عودته للنادي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي عاد مؤخراً هو ومجلسة لإدارة النادي مرة أخرى، بعد اعتماد وزارة شباب والرياضة قرارعودته، بأنه سيعقد أول اجتماع غداً.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب بكامل هيئته برئاسة المستشار مرتضي منصور اول اجتماع صباح غدا الثلاثاء".

وأكمل: "ويعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء في الحادية عشر صباحا بمكتبه في ٤١ ش احمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك".

وأكد أنه سيكون متواجد في نادي الزمالك لمقابلة الاعضاء يوم الخميس الساعة خمسة عصراً.