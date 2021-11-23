جدة - نرمين السيد - من أجل تخفيف آلامهم ورفع روحهم المعنوية، ودعمهم فى تخطى المرض الذين يتعايشون معه، أقامت وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى روض الفرج العام، أمس الإثنين، كرنفالا ترفيهيا للأطفال خلال جلسات الغسيل الكلوى بالمستشفى.





ونظمت إدارة المستشفى الحفل كى ترفع حالتهم المعنوية، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام عطوة مدير وحدة الغسيل بالمستشفى ومديرو إدارة الكلى بوزارة الصحة، الدكتور أشرف حسنى مدير إدارة الكلى بصحة القاهرة، والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة. وتعد وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى روض الفرج العام، مركزا متخصصا للكشف والعلاج وإجراء جلسات الغسيل الكلوى للأطفال فى القاهرة.

ويوجد بالوحدة 15 ماكينة غسيل، وملحق بها عناية مركزة أطفال بها ماكينات غسيل الكلى، ومتوفر بها كافة احتياجات الغسيل لكافة أعمار الأطفال، كما يوجد بها أخصائيين طب نفسى وتغذية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشفى روض الفرج تقيم حفلا للأطفال خلال جلسات الغسيل الكلوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.