التضامن تكشف تفاصيل تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات.. فيديو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.. مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الهدف من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات هو إجبار هذ الموظف على التقدم بطلب العلاج بشكل أساسى، وقطع السبل أمامه حتى لا يكون طريقا له، ويتمادى فيه.





أضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" الفضائية: "لهذه الأسباب نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للتقدم للعلاج"، مشددا على أنه تم نشر هذا القرار منذ 6 أشهر وستنتهى هذه المدة يوم 15 ديسمبر المقبل، واعتبارا من هذا التاريخ سيتم فصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات. وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إجراء تحاليل عشوائية للموظفين فى الدولة، ومن سيتبين تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورا، وهذا يشمل موظفى الجهاز الادارى للدولة سواء المحليات أو موظفى الأجهزة المختلفة، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها.

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