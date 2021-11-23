جامعة القاهرة: قبول دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا.. بشرط

وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، مساء أمس الإثنين، إنه لن يدخل أى طالب لأداء الامتحان دون تقديم بطاقة تثبت تلقيه لقاح كورونا أو حمله شهادة "BCR" تثبت الخلو من الفيروس.
وحول التعامل مع الطالب الذى لم يحصل على لقاح كورونا، ولم يحضر شهادة بى سى آر، أكد علم الدين أن جامعة القاهرة تنظر فى كل حالة على حدة، لا سيما وأنه من الوارد قبول دخول بعض الطلاب غير الحاصلين على اللقاح لأسباب خارجة عن الإرادة وإجرائهم الامتحانات، على أن يجروا تحليل بى سى آر خلال أقرب وقت.
ونوه متحدث جامعة القاهرة، بأن الجامعة تمنع دخول الطلاب المقتنعين بعدم ضرورية لقاح كورونا، لافتا إلى أن الامتحانات تُجرى على أربع مجموعات من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساء.
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