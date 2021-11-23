متحدث الكهرباء يكشف آخر تطورات أعمال محطة الضبعة.. فيديو

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، فى برنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc الفضائية، إن مصر محط أنظار ليس لدول المحيطة والدول العربية فقط، ولكن دول العالم تنتظر للخطوات التى تخطوها مصر بكل ثقة.
وأضاف أنه خلال العيد السنوى الأول للطاقة النووية كان هناك عدد من رجال الصناعة والمستثمرين وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية برفع مستوى وجودة الصناعات المحلية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الدولة المصرية تهتم بمشاركة التصنيع المحلى فى كل مشروعاتها ومن ضمنها المشروع النووى من أول مفاعل وحتى آخر مفاعل تبدأ من 20% وتصل إلى 65%، والباب مفتوح لكل من يريد أن يشارك فى هذا المجال.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا، استكمال البناية البحرية والمناطق الخاصة بالموقع والمناطق السكنية لمحطة الضبعة، وكان هناك زيارة لوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر لروسيا شهد فيها احتفالية تدشين أول معدة ثقيلة لمحطة الضبعة".
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