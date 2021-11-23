الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين بسبب الشبورة.. صورة

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث أكدت أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيفا على السواحل الشمالية نهارا، وبارد ليلا على الأنحاء كافة.





ولفتت على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن الظاهرة المؤثرة ستكون هى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشددة على أهمية توخى الحذر أثناء القيادة. حالة الطقس اليوم ومن جانبه، نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات تليفزيونية، المواطنين، بعدم النزول في الفترة من الساعة الخامسة فجرا، وحتى الساعة 8 صباحا بسبب الشبورة الكثيفة.

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