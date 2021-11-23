حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 24-11-2021

حظك برج الحمل اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: يعزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج، لكن عليك بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى تحقيق طموحك الكبير.

عاطفياً: لا تكن عنيداً بل كن أكثر تعاوناً مع الحبيب، وادرس معه مشروعاً يعود عليكما بالنفع.

صحياً: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً.

حظك برج الثور اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض المشاكل، لكن حافظ على هدوء أعصابك وحطّم قيود اليأس

عاطفياً: مشروع ارتباط يلوح في الأفق، وقد تقابل الشخص المناسب وتضع معه النقاط على الحروف.

صحياً: الأرق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح وألم في الرأس نهاراً.

حظك برج الجوزاء اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.

عاطفياً: تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بسبب أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلاً

صحياً: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه.

حظك برج السرطان اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: قد يكون السبب المباشر أو الوحيد لأجوائك المشحونة بالقلق هو الاضطراب بشأن أمور مهنية، الأمور لا تستحق ذلك.

عاطفياً: لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ

صحياً: لا تتذمر من كثرة الطلب منك تطبيق الإرشادات، فالكل يقلق على صحتك إلا أنت.

حظك برج الأسد اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: وجود القمر في برج الحمل يحمل معه التاثيرات الجيدة والرابحة بحيث يكافأك الحظ ويساعدك يوم مهم يحمل اوقاتا اجتماعية جيدة ومناسبات سعيدة.

عاطفياً: تتخلص والشريك من الآراء المختلفة أو المتناقضة، وتتغلبان على بلبلة ما يدفعكما الى الشعور بالراحة والطمأنينة.

صحياً: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.

حظك برج العذراء اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.

عاطفياً: تمتلك والشريك من الإمكانات ما يكفي للتفوّق على الصعاب ونسبة الوعي لديكما كافية لعدم إظهار ذلك.

صحياً: تشعر أن أثقالاً سقطت عن كاهلك، وأنّك مقبل على يوم واعد جداً.

حظك برج الميزان اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

عاطفياً: المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة.

صحياً: تحاش الجلوس مدة طويلة فهو السبب الأساس لآلام الظهر والعنق، ويكمن الحل في ممارسة الرياضة.

حظك برج العقرب اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: تشعر بليونة في التعامل معك من قبل الزملاء والمعاونين والأشخاص النافذين، لكنّ التعاطف هذا لن يأتي على طبق من فضّة.

عاطفياً: الجوّ عاطفي ورومانسي أكثر من أي وقت مضى، تمضي مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة.

صحياً: قد تعاودك مشاكل الجهاز الهضمي بسبب إفراطك في تناول المأكولات المضرة لمعدتك.

حظك برج القوس اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقاً مقاوماً، قوياً ومقبلاً على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.

عاطفياً: لا تخف على العلاقة بالشريك، فأنت مرتبط بشخص رائع جداً وقل نظيره هذه الأيام، وهذا من حسن حظط.

صحياً: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.

حظك برج الجدي اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: كن يقظاً في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها.

عاطفياً: علاقة جديدة ترتبط بها وتشعر بالحماسة لاستكمالها بعدما وجدت في الطرف الآخر المميزات المطلوبة.

صحياً: أنت جدّي في كل ما تتعاطاه وتقوم به، حتى في الشأن الصحي الذي توليه اهتماماً كبيراً.

حظك برج الدلو اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: يوفّر لك هذا اليوم الطاقة الكبيرة على العطاء، ويتحدث عن مواعيد وتنقّلات وزيارات وأسفار مفيدة لك.

عاطفياً: تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية وتتخلص من القلق الذي يساورك، وتكف عن التلهي عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحياً: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحاً من جميع الجهات.

حظك برج الحوت اليوم الأربعاء 24-11-2021

مهنياً: تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك.

عاطفياً: يوم موفّق جدّاً ويدعوك الى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام أمام العلاقات الفاشلة.

صحياً: اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجاباً على وضعك الصحي.