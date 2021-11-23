هل عمليات تجميد البويضات حلال؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وعلى صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، قالت الإفتاء إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وقالت: "من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع، قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: "قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ".. آل عمران: 38.. وقال تعالى: "وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".

وأضافت الإفتاء: "عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل فى المستقبل حفظًا للنسل، وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية، أولا أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد، وثانيا أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً.

وثالثا أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة فى المرأة وهى ما تزال زوجة له، ورابعا ألا يتم وضع البويضة المخصبة فى غير رحم صاحبة البويضة.

واختتمت: "ومن المعروف أن عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التى استقرت الفتوى على مشروعيتها بناء على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوى، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا، لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة، حفظًا للنسل".