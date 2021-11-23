جدة - نرمين السيد - ونشرت محافظة المنيا، بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيه: "سيتم تحويل طريق الجيش فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى اتجاه محافظة المنيا، على أن يكون التحويل من الشيخ فضل ثم يسلك الطريق الشرقى القديم ويستكمل الطريق من منطقة البستان ثم العودة إلى طريق الجيش". وأضاف: "الغلق سيكون لمدة شهرين ونصف، بسبب رفع كفاءة الطريق وعمل توسعة للطريق ليصبح 5 حارات بدلا من 3 حارات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى فى المنيا لمدة شهرين ونصف.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.