ما حكم الإعلام بالموت وإذاعة خبر وفاة الميت؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضمن مبادرتها "اعرف الصح": "الإعلام بالموت مستحب، لأنه وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته".
وأضافت: "من المقرر شرعًا جواز إخبار أقارب الميت وأصحابه وجيرانه بموته؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته، وتهيئة أمره، والصلاة عليه، والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه؛ فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "نعى النجاشى للناس فى اليوم الذى مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربع تكبيرات".. رواه البخارى.
وأضافت: "ثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أَخْبَرَ بموت زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة حين قتلوا بمؤتة، ووثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أُخْبِرَ بموت السوداء أو الشاب الذى كان يَقُمُّ المسجد: "أَلَا آذنتمونى".
واختتمت دار الإفتاء: "هذا كله يدل على أنَّ مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمًا، بل نص العلماء على استحبابه، لأنَّ ذلك وسيلة لأداء حقوق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته وغير ذلك".
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