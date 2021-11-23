مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء مباريات هامة مواجهة تشيلسى ضد يوفنتوس وفياريال ضد مانشستر يونايتد فى دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

الهلال ضد بوهانج ستيلرز الساعة السادسة مساء على قناة SSC7 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

دينامو كييف ضد بايرن ميونخ الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium.

فياريال ضد مانشستر يونايتد الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium.

برشلونة ضد بنفيكا الساعة العاشرة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

يونج بويز ضد أتالانتا في تمام الساعة العاشرة مساء

مالمو ضد زينيت سانت بطرسبرج في تمام الساعة العاشرة مساء

تشيلسي ضد يوفنتوس الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إشبيلية ضدفولفسبورج الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب ضد الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1.

فيوتشر ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 1.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلين ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة من قبل الفريقين، ولكن الكفة تميل للنادي الأهلي في الصوط الأول، ليزيد الضغط والتوتر على مدافعي المحلة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.