/662615/تعرف-على-موعد-مباراة-برشلونة-القادمة-أمام-بنفيكا-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيرة بنفيكا على ملعب "كامب نو"، في لقاء يحسم بشكل كبير صراع التأهل إلى الدور الثاني من منافسات موسم 2021-22 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

برشلونة وبنفيكا يلعبان في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، ودينامو كييف الأوكراني.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي فيليبي كوتينيو - ممفيس ديباي - يوسف ديمير.

برشلونة وبنفيكا يلعبان في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، ودينامو كييف الأوكراني.

ويدخل برشلونة المباراة تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز، والتي ستكون تاريخية بطبيعة الحال لأنها المباراة الأولى لأسطورة "البلوجرانا" كمدرب في دوري الأبطال.

موقف الفريقين في المجموعة

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز على دينامو كييف في الجولتين الثالثة والرابعة، بعد أن بدأ الموسم بالخسارة أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

فيما يدخل بنفيكا اللقاء محتلًا المركز الثالث في الترتيب برصيد أربع نقاط، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام دينامو كييف، ثم الفوز على برشلونة، والخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونخ في الجولتين الماضيتين.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على beIN Sports Premium 1.

وقع تشافي هيرنانديز على عقود تدريب برشلونة الإسباني داخل أرضية ملعب "كامب نو"، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وأمام أعداد غفيرة من عشاق وجماهير الفريق الكتالوني.

تشافي هيرنانديز

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق السد القطري، عن خطته مع برشلونة في الفترة المقبله، بعد الإتفاق بين الطرفين، على توليه تدريب الفريق الكتلوني في الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".