طقس الثلاثاء.. الشبورة الكثيفة مستمرة وبرودة ليلا.. القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، يكون لطيفا على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 14 الإسكندرية 22 15 وادى النطرون 21 14 طنطا 21 14 شبين الكوم 23 15 دمنهور 21 15 بلطيم 20 15 مطروح 21 14 السلوم 22 14 سيوة 22 11 بورسعيد 22 15 دمياط 23 15 الزقازيق 23 15 المنصورة 22 15 الإسماعيلية 22 13 السويس 23 14 العريش 22 15 رفح 21 15 رأس سدر 22 14 نخل 19 06 نويبع 20 16 طابا 20 16 كاترين 16 07 الطور 24 13 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 26 15 مرسى علم 27 17 الفيوم 22 12 بنى سويف 22 12 المنيا 22 12 أسيوط 23 09 سوهاج 23 14 قنا 24 11 الأقصر 25 12 أسوان 25 15 ادفو 27 15 أبوسمبل 26 14 الوادى الجديد 25 13 حلايب 25 18 شلاتين 26 17

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