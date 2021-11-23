/662617/موعد-مباراة-الإسماعيلى-أمام-المقاولون-اليوم

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، لصالح القعة البيضاء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أكد عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في شباك الإسماعيلي، بعد هروب من مدافعي الدراويش وتسديدة ضعيفة على يسار الحارس.

وسجل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول للقلعة البيضاء، في شباك الإسماعيلي، في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، بعد إستمرار أحداث المباراة بين الفريقين بشد وجذب.

ويلتقي الزمالك والإسماعلي في لقاء اليوم، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب الإسماعيلية، والذي يبحث فيه كلا الطرفين عن تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من المباراة.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، لينجح دفاع الفريقين وحراس المرمى، من الحفاظ على نظافة الشباك.

وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بتعليق صوتي خاتم بطيشة، ويشهد على اللقاء ملعب الإسماعيلية.

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، مصطفى فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، أشرف بن شرقي

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي – عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي – محمد عادل – احمد مصطفى.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – شكري نجيب – شولونجو.