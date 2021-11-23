/662618/اليوم-فيوتشر-يواجه-إنبى-فى-الدوري-المصري

يواجه فريق فيوتشر نظيره إنبى فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبي الشرقية للدخان أن يعودوا في النتيجة وحاولوا عدة محاولات حتى أحرزوا هدف في الدقيقة 80 عن طريق محمد حسان، ولكن شكل فيوتشر خطورة كبيرة جداً من خلال الهجمات المرتدة للفريق، ونجح أحمد رفعت أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 4+90 بعد تمريرة رائعة من أيمن الصفاقسي.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز عريض لفيوتشر، وبهذا الأنتصار يرتفع رصيدهم للنقطة رقم 7 في الركزالرابع، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الأخير بدون أهداف.

تشكيل الشرقية للدخان أمام فيوتشر:

في حراسة المرمي : عمرو حسام.

في خط الدفاع : خالد مصطفي، صابر شيمي، كمال أبوالفتوح، أحمد داهش.

في خط الوسط : محمد ناصر “مودي”، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح.

في خط الهجوم : عرفة السيد، محمد عصام.

تشكيل فيوتشر أمام الشرقية للدخان:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم – سعد سمير – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد – كريم وليد – محمد فاروق – مصطفى البدري – أحمد رفعت

خط الهجوم: مروان محسن