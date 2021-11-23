تحصيل 42.6 ألف جنيه معاش ومستحقات لورثة مصرى توفىّ بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات مصرى توفى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى للورثة "الأرملة والأبناء" بقيمة 202 دولار شهريا أى ما يعادل 3 آلاف و165 جنيهاً مصريا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالى 2518 دولارا أى ما يعادل 39 ألفاً و457 جنيها.





وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردن بمتابعة مستحقات ورثة العامل المتوفى "محمد. ع. خ" لصرف المعاش الشهرى للورثة المستحقين. من جهته، قال رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان طلعت السيد، إنه جرت الاستجابة الفورية وإنهاء الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وجرى تحويل مستحقات الورثة بحصول الأرملة والأبناء على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى بقيمة 202 دولار شهريا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالى 2518 دولارا.

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