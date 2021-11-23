جدة - نرمين السيد - ويشارك فى قمة الكوميسا الحادية والعشرين، ممثلو الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية. وتتسلم مصر، رئاسة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، للمرة الثانية، وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع فى 2001، ما يؤكد دور مصر الريادى، ويدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى، وزيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق قمة الكوميسا الـ 21 بالعاصمة الإدارية بحضور السيسى.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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