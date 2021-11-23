محافظ الإسكندرية يكشف آخر تطورات حالة الطقس السيئ.. فيديو

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "مستعدون منذ عدة شهور لهذه النوات ووفق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى تبلغ سعتها مليونا و900 ألف متر مكعب".

وتابع محافظ الإسكندرية: "حينما تتعرض المحافظة لهطول أمطار تفوق القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى فإن المياه تملأ الشوارع ونبذل قصارى جهدنا لتصريفها إلى مناطق أخرى بعيدة عن المدينة وهذا ما تم بالفعل".

وأضاف: "تعرضت بعض المناطق لحالة شلل مرورى طارئ خارج عن إرادتنا، حيث بدأ هطول الأمطار بشكل غزير من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 11:40، أدت إلى الوضع الذى ظهر فى المشاهد المنتشرة على مواقع التواصل".

واستكمل محمد الشريف: "خلال 3 ساعات فقط تم التعامل مع الموقف، وإعادة الحركة المرورية فى الإسكندرية لشكلها الطبيعى، ولم يتبقَّ إلا منطقة واحدة ما زال فيها تجمع للمياه وهى شارع النقل والهندسة، وما زالت أعمال شفط المياه جارية، وستعود جميع الشوارع العمومية والميادين العامة والأنفاق والكبارى بالمحافظة إلى وضعها الطبيعى".