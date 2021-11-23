القوى العاملة: تعيين 2690 شاباً.. منهم 29 من ذوي القدرات بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2690 شاباً ، من بينهم 29 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6024 شابا باحثاً عن العمل .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، منها صرف 39 ألف جنيه منح مولود لـ 19 عاملا، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.
وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2704 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.
وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1050 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 143 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 164 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 483 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 230 محضراً للمنشآت المخالفة .
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