عبد العاطى : نواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل...

- تأهيل ترع بأطوال ٣٣٠٨ كيلومتر والعمل فى ترع بأطوال ٤٤٦٤ كيلومتر

- إزالة أكثر من ١٨٨٠٠ حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٣٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملات إزالة بمحافظات الغربية وأسيوط وقـنا وأسوان

صرح السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن أجهزة الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، مشيراً لإنتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٣٠٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وأنه جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٤٦٤ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٠٤٣ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٨١٥ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٢ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وفى مجال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .. صرح الدكتور عبد العاطى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٨٨٠٠ حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٣٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً ، مشيراً إلى أن الإزالات تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

هذا وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وللمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات .. حيث تم تنفيذ عدد (٣٩) قرار إزالة منهم عدد (٢٨) إزالة لمخالفات ردم وأتربة بمساحة ١٣٣٤ متر مربع ، وعدد (١١) قرار لمبانى غرف وأحوش وأسوار من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة ٦٠١ متر مربع ، وذلك بناحيه بحرى لانش منفلوط وجزيره الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، وذلك بوجود وتأمين قوات الشرطة ووجود مسئولى مجلس مدينة منفلوط ، وبإستخدام بمعدات الإدارة العامة لحماية نهر النيل بأسيوط وكذلك مجلس مدينة منفلوط وتحت اشراف مهندسي وفنيى الوزارة.

كما تم إزالة عدد (٤) مخالفات تشوين وتجريف تربة بغرض الزراعه بإجمالي مكعب ١١٧٠ متر مكعب بناحية جزيرة منيحه بمحافظة أسوان ، وتمت الإزالة بمعرفه المخالفين وتحت اشراف مهندسي الوزارة ، وتنفيذ عدد (١٦) قرار إزالة بمساحة ١٣٠٠ متر مربع بمركز سمنود بمحافظة الغربية عبارة عن أسوار وسلالم وغرف مباني بالتنسيق مع شرطه مركز سمنود ، كما تم تنفيذ عدد (٥) قرارات إزالة عبارة عن أحواش وردم ناحية جزيرة الزوايدة بمركز نقاده بمحافظة قــنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة .