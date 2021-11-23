تعرف على تاريخ مواجهات تشيلسي ويوفنتوس

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره يوفنتوس في قمة نارية بالجولة الخامسة للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ستامفورد بريدج"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجه الفريقين في خمس مباريات من قبل، نجح تشيلسي في الفوز بمباراة، بينما حسم لصالحه فريق يوفنتوس مباراتين وخيم التعادل بينهم على مباراتين.

سجل فريق تشيلسي في شباك يوفنتوس خمس أهداف خلال الخمس مباريات التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق يوفنتوس في شباك تشيلسي ثمانية أهداف.

نتيجة مباراة تشيلسي ونوريتش:

حقق فريق تشيلسي فوز كبير على حساب نوريتش سيتي، بسباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز تشيلسي تصدرة لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف صاحب الـ 18 نقطة.

وبدأت الحفلة مبكرا وستمكن ماسون ماونت أن يسجل الهدف الأول مع بداية الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وضاعف كالو هودسون أودوي النتيجة بالهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 18.

وتعرض بين غيبسون لاعب نوريتش سيتي للطرد بعدما تدخل بطريقة عنيفة على روديجير مدافع تشيلسي، لتزداد المتاعب على الفريق.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق تمكن ماسون ماونت أن يسجل الهدف السادس والسابع تواليا، ليسحق تشيلسي نوريتش المتواجد بالمركز الأخير في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي في سباق الدوري الإنجليزي

وبهذا النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 26 متصدرا جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما أرتفع رصيد بيرنلي للنقطة الثامنة في المركزالثامن عشر ويقع في المنطقة الخطرة للهبوط للدرجة الأدنى.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، رييس جاميس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، بن تشايلويل، باركلي، هافيرتز

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد تلقى خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".