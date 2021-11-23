انطلاق قمة الكوميسا بحضور الرئيس السيسى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع.





وتتسلم مصر، رئاسة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"، للمرة الثانية، بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع فى 2001. ويأتى تسلم مصر لرئاسة الكوميسا ليؤكد دور مصر الريادى، ويدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى، وزيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات.

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