القوى العاملة: تعيين 2690 شابا منهم 29 من ذوى القدرات بالمنوفية

وأضاف الوزير - وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء - أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 39 ألف جنيه منح مولود لـ 19 عاملا، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالى 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.
من جهته، أوضح مدير المديرية على حامد الزقم - فى تقريره للوزير عما جرى إنجازه خلال أكتوبر الماضى - أن المديرية استخرجت 2704 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.
وفى مجال التفتيش العمالى، أشار "الزقم" إلى أنه جرى التفتيش على 1050 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003؛ وأسفر عن تحرير 143 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 164 منشأة لإزالة المخالفات.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، لفت إلى أنه جرى التفتيش على 483 منشأة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا؛ وأسفر التفتيش عن تحرير 230 محضرا للمنشآت المخالفة.
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