الرئاسة: السيسى يشهد تسلم رئاسة مصر لقمة الكوميسا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة تجمع الكوميسا التى ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتى تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الإقليمى والتنمية ما بين دول التجمع، بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

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