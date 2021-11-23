القوى العاملة : المساواة بين الجنسين في الاديان السماوية في ندوة بالوادى...

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تحت عنوان: "المساواة بين الجنسين والأديان السماوية" وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
شارك في الندوة 52 عاملا يمثلون 9 منشآت للقطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وعقدت بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، والمركز القومي للمرأة ، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمتخصصين بوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات المهمة منها : المساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل ، والأنشطة المناهضة للمرأة والعنف والتحرش في أماكن العمل ، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والأديان السماوية وحثها على المساواة بين الجنسين ، فضلاً عن دور المجلس القومى للمرأة في التوعية فى الحقوق والواجبات بين الجنسين.
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